ВС РФ уничтожили машину с операторами дронов ВСУ на правом берегу Днепра

Российские войска нанесли удар после передачи координат военной разведкой.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; Telegram / Владимир Сальдо / SALDO_VGA; 5-tv.ru
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Российские войска уничтожили на правом берегу Днепра машину «скорой», в которой украинские боевики перевозили оружие. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам политика, в кабине автомобиля был минометный расчет с вооружением и группа операторов FPV-дронов.
«После передачи координат ложная „скорая“ огнем артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем», — говорится в сообщении Сальдо в его Telegram-канале.
Случаи, когда боевики используют технику с медицинскими символами и переодеваются в гражданских, накидывая одежду прямо поверх камуфляжа, неоднократно фиксировались российской разведкой.
«И то, и другое является военным преступлением, пополняющим копилку злодеяний киевского режима и тома уголовных дел в СК России. Все эти счета будут обязательно предъявлены к оплате. Ничто не будет прощено и забыто!» — подчеркнул глава региона.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска уничтожили лодки с диверсантами ВСУ на правом берегу Днепра.
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