Российские войска уничтожили лодки с диверсантами ВСУ на правом берегу Днепра

РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Фото: AP / Alex Babenko
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска уничтожили девять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
Удар по месту посадки украинского десанта ВС РФ нанесли в ночь на 16 апреля.
«В частности, ночью был нанесен удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Также российские военные нанесли существенное поражение ВСУ в районе Работино. В результате атаки киевский режим потерял до 60 боевиков, девять орудий и минометов.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ расстреляли сослуживцев на берегу Днепра.
- 16 апр
- «Использование инициативы»: Кремль об идее «олимпийского перемирия» на Украине
- 16 апр
- «Почему?» — Зеленский обвинил Запад в уничтожении самой мощной ТЭС в Киевской области
- 16 апр
- Муж Елены Блиновской подписал контракт об участии в спецоперации
- 16 апр
- «Равноправное участие»: в Китае назвали условия наступления мира на Украине
- 16 апр
- «Довольно грубый»: рэпер Саграда признался, что называет вещи своими именами
- 16 апр
- ВСУ пытались атаковать Курскую область при помощи малоразмерного воздушного шара
- 16 апр
- Подполье сообщило об ударе ВС России по военному аэродрому в Хмельницкой области
- 16 апр
- Подливая масло в огонь: почему Британия уговаривает США помогать киевскому режиму
- 16 апр
- Застрял в прошлом: Байден снова феерически опозорился на глазах у публики
- 16 апр
- Мощные удары минометов «Поднос»: лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
66%
0.15 99.79
0.06
Нашли ошибку?