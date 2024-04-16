Российские войска уничтожили лодки с диверсантами ВСУ на правом берегу Днепра

Российские войска уничтожили девять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

Удар по месту посадки украинского десанта ВС РФ нанесли в ночь на 16 апреля.

«В частности, ночью был нанесен удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Также российские военные нанесли существенное поражение ВСУ в районе Работино. В результате атаки киевский режим потерял до 60 боевиков, девять орудий и минометов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ расстреляли сослуживцев на берегу Днепра.