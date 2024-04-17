«Хамло!»: в Краснодарском крае учительница напала на школьника во время урока

В Сети разгорелись споры — с кем на самом деле был факт жестокого обращения: с ребенком или преподавателем?

В Туапсе в Краснодарском крае преподаватель школы № 3 напала на ученика с криками о том, что ее довели. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

«Знаешь, сколько терплю?! Хамло!», — слышны слова женщина на кадрах, попавших в сеть.

Во время урока учитель повалила мальчика на пол и начала его пинать. Причины случившейся истерики неизвестны, но, скорее всего, проблема крылась в телефоне, который ребенок упорно не хотел выпускать из рук.

По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами, в рамках которой они дадут оценку действиям женщины. Из учебного заведения преподавателя незамедлительно уволили.

В этом году это уже не первая ситуация, когда учителя срываются и наносят увечья детям. Зимой школьник в Джанкое получил травму головы, а в апреле в Санкт-Петербурге преподаватель коррекционного образовательного учреждения напала на подопечного.

Такая тенденция вызывает вопрос: почему педагоги ведут себя подобным образом все чаще? Высокая нагрузка была во все годы, всегда были непослушные дети, но медицинская помощь в конце дня им не требовалась.

Нередко причиной конфликта становятся гаджеты, которые срывают уроки и не дают преподавателям возможность привлечь внимание класса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что учить создавать семьи начнут с детского сада. В трех регионах Российской Федерации запускается новый школьный (и не только) предмет.