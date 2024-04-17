Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот ушел из «Уральских авиалиний»

Командир Сергей Белов, который совершил аварийную посадку пассажирского борта Airbus в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из «Уральских авиалиний». Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

По ее словам, пилот написал заявление об увольнении по собственному желанию. Такое решение он принял уже после окончания расследования инцидента комиссией Росавиации.

«На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке», — сказала Гасникова.

Второй пилот воздушного судна — Эдуард Семенов — все еще находится в отпуске.

Утром 12 сентября 2023 года самолет Airbus А320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Основная версия произошедшего — отказ гидравлики.

На рейсе находились 159 пассажиров, никто из них не пострадал. Благодаря храбрым и оперативным действиям пилотов самолет удалось благополучно посадить в пшеничном поле, а всех пассажиров после эвакуировать.

Согласно заключению Росавиации, вынужденная посадка произошла из-за ошибок экипажа, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари.