Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот ушел из «Уральских авиалиний»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 50 0

Командир написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот ушел из «Уральских авиалиний»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Командир Сергей Белов, который совершил аварийную посадку пассажирского борта Airbus в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из «Уральских авиалиний». Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

По ее словам, пилот написал заявление об увольнении по собственному желанию. Такое решение он принял уже после окончания расследования инцидента комиссией Росавиации.

«На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке», — сказала Гасникова.

Второй пилот воздушного судна — Эдуард Семенов — все еще находится в отпуске.

Утром 12 сентября 2023 года самолет Airbus А320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Основная версия произошедшего — отказ гидравлики.

На рейсе находились 159 пассажиров, никто из них не пострадал. Благодаря храбрым и оперативным действиям пилотов самолет удалось благополучно посадить в пшеничном поле, а всех пассажиров после эвакуировать.

Согласно заключению Росавиации, вынужденная посадка произошла из-за ошибок экипажа, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари.

+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
94.07
0.48 99.93
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:23
Преступление против детей: несовершеннолетних кормят антидепрессантами на Западе
15:08
Президент Грузии о принятии скандального закона об иноагентах: «Наложу вето»
15:02
Российские войска уничтожили склады с боеприпасами ВСУ и РДК*
14:49
Папки похожи: юристы перепутали документы и развели не ту пару
14:33
Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот ушел из «Уральских авиалиний»
14:23
ВСУ пытались атаковать Брянскую область метеозондами

Сейчас читают

Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
Побои, бегство и страх в глазах детей: что вынесла Валерия до встречи с Пригожиным
Не все так просто: почему Конгресс хочет поддержать раздельные пакеты помощи Украине и Израилю
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок