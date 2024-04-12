Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 53 0

Борт следовал из Сочи. Что еще известно?

Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Пассажирский самолет Airbus A-320 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

По информации источника агентства, борт следовал из Сочи в Москву и экстренно сел в аэропорту Москвы из-за запаха гари в кабине пилотов. Как уточняется, самолет благополучно приземлился в 09:19 по московскому времени.

Других подробностей пока не приводится, нет информации и о пассажирах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет компании Boeing вновь едва не рассыпался в воздухе. В США прямо во время взлета с двигателя воздушного судна сорвало обшивку. Металлический лист какое-то время еще висел на детали, но вскоре оторвался и ударился об крыло.

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