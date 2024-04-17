Президент Грузии о принятии скандального закона об иноагентах: «Наложу вето»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Президент Грузии Зурабишвили собирается наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии о принятии скандального закона об иноагентах: «Наложу вето»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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В парламенте страны несколько дней ведется обсуждение документа, вызывающего возмущения.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обещала наложить вето на закон об иностранных агентах, который парламент страны принял в первом чтении. Об этом политик заявила в беседе с ВВС.

«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», — сказала Зурабишвили.

Скандальный законопроект об иноагентах в Грузии вызвал возмущения у политической оппозиции страны и протесты у местного населения. Так, во время обсуждения документа в парламенте завязалась драка: исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе получил удар по голове от депутата партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Кроме того, тысячи протестующих собрались у здания парламента и попытались прорвать кордон полиции. Многие собравшиеся размахивали флагами Европы.

Скандальный законопроект об иноагентах был отозван из парламента в марте прошлого года, когда Грузию охватили массовые протесты. Однако позднее правящая партия заявила о намерениях рассмотреть инициативу заново. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа. Грузинское общество сочло инициативу за «отход от европейского курса».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на митинге в Тбилиси полиция задержала 14 человек.

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