«Носит в рестораны весы»: может ли навредить Валерии одержимость похудением

Ее муж Иосиф Пригожин выразил недовольство, что артистка сильно привязалась к взвешиванию.

В одном из шоу на Rutube Иосиф Пригожин рассказал, что его супруга Валерия сильно помешана на своем питании. Музыкальный продюсер отметил, что ему это не нравится, ведь даже в хорошей компании, где не стоит пользоваться телефонами, вместо общения она фотографирует и отправляет еду.

«Валерия не просто носит в рестораны весы, но также отчитывается перед нутрициологом, сколько она съела», — поделился Иосиф Пригожин.

В беседе с врачом-психиатром Владимиром Каторгиным 5tv-ru. решил выяснить, не является ли подобное увлечения за приемом пищи расстройством пищевого поведения.

Специалист отметил, что не может утверждать наличие у Валерии этого симптома, потому что выглядит артистка замечательно. Все это результат не только трепетного подхода к процедуре приема пищи, но и большая эмоциональная и физическая работа.

Помимо этого, у Валерии нет дефицита массы тела. Значения роста соответствуют весу, а занятия спортом помогают поддерживать внешний вид на высоком уровне.

«Она выглядит замечательно. Она не только фотографирует еду, я уверен, она занимается активно и спортом. Не думаю, что ее работа с нутрициологом ей как-то вредит. Такой образ жизни ее, когда нужно быть всегда на виду и следить за всем этим», — объясняет психиатр.

Владимир Каторгин также отметил, как на самом деле протекает расстройство пищевого поведения.

Чаще всего с такой проблемой обращаются девушки и женщины. РПП может быть как самостоятельным диагнозом, так и входить в синдром какого-то расстройства, например, депрессивного.

Это достаточно серьезное заболевание. Пациентки иногда доводят себя до состояния 25-30 килограмм, что в конечном счете может закончиться летальным исходом.

«Девушки оказываются в реанимации с остановкой всех функций, связанных с печенью, с почками. Можно просто погибнуть и начать есть в данном случае невозможно, так как пища уже просто не принимается», — подчеркивает эксперт.

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