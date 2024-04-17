«Американцы знают»: чем РФ ответит на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Штаты намерены развернуть свои системы на территории одной из стран АТР уже к концу 2024 года.

Любые решение о судьбе российского моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности принимает президент РФ Владимир Путин. Об этом напомнил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Когда это произойдет, вопрос открытый. Мораторий был объявлен президентом. Соответственно, решения любые на этот счет принимаются у нас на высшем уровне, но американцам прекрасно известно, что период относительной стабильности в этой сфере для них закончится, но они идут по другому пути», — подчеркнул Рябков.

По его словам, РФ может отказаться от моратория в том случае, если США решат развернуть такие системы в любой точке мира.

Прежде Штаты объявили, что намерены до конца 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. Кто именно из американских союзников примет у себя ракетные системы, пока неизвестно. Регион включает в себя 58 государств.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. США вышла из договора в 2019-м.

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