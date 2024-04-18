Можно ослепнуть? Врач раскрыла неожиданную опасность ламп для маникюра

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 17 0

Офтальмолог Боша: лампы для маникюра могут привести к ухудшению зрения

Можно ослепнуть? Врач раскрыла неожиданную опасность ламп для маникюра

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Как обычный ультрафиолетовый фонарик для сушки гель-лака может негативно повлиять на здоровье человека?

Ультрафиолетовое излучение негативно влияет на здоровье глаз. Об этом рассказала офтальмолог Наталия Боша изданию Газета.ру.

По словам специалиста, лампы для маникюра и приборы для пломбирования зубов могут ухудшить состояние сетчатки, что может негативно сказаться на вашем зрении. Более того, есть риск даже полностью ослепнуть.

«В кабинете у стоматолога нельзя смотреть на работающую лампу, которую используют для облучения фотополимерных пломб. В косметологическом салоне — лампы для маникюра, лампы в солярии», — рассказала офтальмолог.

Такой же вред могут нанести и лампы для кварцевания.

Специалист рекомендует для защиты своего зрения не смотреть на солнце и приборы, излучающие ультрафиолет. В солнечные дни необходимо носить солнцезащитные очки.

Ранее 5-tv.ru писал, от какой венерической болезни можно ослепнуть.

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