Мало кто знает: от какой венерической болезни можно ослепнуть

Название этой инфекции у всех на слуху, однако о ее самых страшных последствия немногие догадываются.

В США заболеваемость сифилисом выросла на 80% за последние пять лет. В 2022 году эту опасную инфекцию определили у 207,2 тысячи человек. Специалисты считают, что это связано с неконтролируемым потоком мигрантов и с употреблением наркотиков.

Немногие знают, что одним из осложнений венерического заболевания является слепота.

«Невылеченный сифилис глаз имеет разрушительные последствия, поскольку может привести к слепоте», — цитирует TODAY.com доктора Рахула Хурана из Американской академии офтальмологии.

Так, в Мичигане несколько женщин с разницей в пару недель пришли к офтальмологу из-за серьезных проблем со зрением. Они рассказывали о «размытости» в глазах и «плавающих черных мушках». Диагноз для них оказался неожиданным. Существующие недуги вызвал глазной сифилис.

Оказалось, что у всех этих женщин был контакт с одним и тем же мужчиной, который болен сифилисом. В его случае заболевание протекало бессимптомно, однако его любовницам повезло меньше.

Возбудитель сифилиса — бактерия бледная трепонема, проникающая в организм через слизистые оболочки или поврежденную кожу. Бактерия, оказавшись в крови, начинает стремительно размножаться. Далее она проникает в органы и ткани человека.

Сифилис поражает зрение и головной мозг, вызывает воспаление оболочки глаз. По словам экспертов, при этом венерическом заболевании глаза могут быть красными, чувствительными к свету, болезненными.

«Многие офтальмологи часто упускают сифилис из виду, даже не думают об этом. Мы часто называем сифилис великим имитатором, потому что он похож на другие болезни», — отмечает Рахула Хурана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда пришло время бежать к офтальмологу.