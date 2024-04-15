«Я хочу еще погулять»: Кологривый признался в изменах жене и романе с Муцениеце

Актер откровенно рассказал о личной жизни.

Актер Никита Кологривый признался в романе с коллегой Агатой Муцениеце. По словам артиста, их отношения длились недолго.

«Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и сплыл. Недолгий совершенно. Я думаю, что это потребность всех артистов, которые играют пары в кино. Это такая помощь игре, поиск тепла», — признался он в интервью блогеру Лауре Джугелии на ее авторском YouTube-канале.

Слухи о том, что у Кологривого и Муцениеце роман, появились во время съемок фильма «Я — медведь». Некоторые поклонники даже начали думать, что именно ради Агаты актер ушел от жены Александры Питиримовой, подарившей ему дочь.

Стоит отметить, что Кологривый также признался в изменах супруге, с которой, хоть и не живет вместе, но до сих пор состоит в официальном браке.

«Я боялся признаться, что я хочу еще погулять, еще повстречаться. Я внутренне хотел свободы, а внешне делал из себя роль приличного мужа. Да, с моей стороны были измены всяческие», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце подколола Зепюр Брутян.