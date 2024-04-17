На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию

На Украине мужчина вырвался от пограничников на одном из контрольно-пропускных пунктов в Закарпатской области и сбежал в Венгрию, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Он следовал по пути, где можно легально пересечь границу, но, воспользовавшись инфраструктурой пункта пропуска, добрался до выхода из КПП. Наш пограничник, поняв, что этот человек пытается незаконно пересечь границу, попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии», — приводит его слова украинский телеканал «24 канал».

Известно, что мужчина уже делал попытки пересечь границу через этот КПП, но ему отказали.

Происшествие случилось на фоне подписания украинским президентом Владимиром Зеленским закона об ужесточении мобилизации на Украине, который в ближайшее время вступит в силу. Согласно документу, под мобилизацию подпадают граждане в возрасте от 25 лет. Отныне украинцы, имеющие в собственности более одного автомобиля, могут лишиться имущества в рамках «мобилизации транспортных средств». А за неявку в военкомат по повестке им грозит уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу.