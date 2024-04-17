На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 11 0

Украинец незаконно сбежал в другую страну на фоне ужесточения мобилизации в стране.

На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию

Фото: www.globallookpress.com / Ruslan Kaniuka

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На Украине мужчина вырвался от пограничников на одном из контрольно-пропускных пунктов в Закарпатской области и сбежал в Венгрию, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Он следовал по пути, где можно легально пересечь границу, но, воспользовавшись инфраструктурой пункта пропуска, добрался до выхода из КПП. Наш пограничник, поняв, что этот человек пытается незаконно пересечь границу, попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии», — приводит его слова украинский телеканал «24 канал».

Известно, что мужчина уже делал попытки пересечь границу через этот КПП, но ему отказали.

Происшествие случилось на фоне подписания украинским президентом Владимиром Зеленским закона об ужесточении мобилизации на Украине, который в ближайшее время вступит в силу. Согласно документу, под мобилизацию подпадают граждане в возрасте от 25 лет. Отныне украинцы, имеющие в собственности более одного автомобиля, могут лишиться имущества в рамках «мобилизации транспортных средств». А за неявку в военкомат по повестке им грозит уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу.

+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
94.32
0.25 100.28
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:03
«Разрушает стереотипы о возрасте»: как Валерии удается выглядеть молодой в свои 56 лет
22:58
На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию
22:45
Собянин рассказал о создании дорожного каркаса «Большого Сити»
22:34
В деле о гибели журналистки Бабаевой появился обвиняемый
22:20
Конгрессмены предложили Байдену передать Украине ракеты ATACMS
22:05
Собянин пожелал бывшему заммэра Бочкареву успехов на новом месте

Сейчас читают

Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
«Носит в рестораны весы»: может ли навредить Валерии одержимость похудением
Измены женам, а затем многодетность: как с годами менялся Дмитрий Тарасов
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок