«Его вывезли к границе»: на Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу

Молодому человеку теперь грозит штраф за попытку незаконно пересечь границу, хотя он не намеревался этого делать.

Беспредел украинских сотрудников военкоматов продолжает набирать обороты. Стал известен случай о молодом человеке, которого задержали на блокпосту в Закарпатской области, после чего бросили в лесу у границы со Словакией.

О неприятном инциденте рассказала девушка парня, жительница Львова, сообщает украинское издание «Страна.ua». По словам девушки, они ехали компанией на автомобиле, в какой-то момент их остановили сотрудники военкомата. Молодого человека попросили выйти и сесть в автобус для уточнения данных. После этого его увезли в Мукачевский военкомат, где продержали несколько часов. Там сказали, что отвезут его на военно-врачебную комиссию.

«Его вывезли к границе со Словакией и выбросили в 200 метрах от границы в лесу. Мужчина не знал, куда идти, карты не загружались. Вскоре его задержали пограничники», — отмечается в публикации.

Теперь молодому человеку грозит штраф за попытку незаконно пересечь границу. При этом сотрудники военкомата отрицают свою причастность к инциденту.

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