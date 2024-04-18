Не как в рекламе: как правильно чистить зубы

Важно не только подобрать правильную щетку. О чем еще стоит знать?

Главное в правильной чистке зубов — это визит к стоматологу. Доктор определит в каком состоянии находится полость рта. Об этом рассказал хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов изданию Газета.ру.

«Врач, осмотрев вас, выявит, каким проблемам нужно уделить особое внимание и порекомендует пасты, средства по уходу, щетку оптимальной жесткости. Например, если у пациента воспалены десны, то стоматолог подберет пасту, щетку и прочие средства по уходу для улучшения состояния десен. Также доктор обучит правильной технике чистки зубов», — рассказал специалист.

Он отметил, что очень важно выбрать щетку с правильной жесткостью щетины. Это нужно для того, чтобы не травмировать десны или, наоборот, чтобы не понизить эффективность чистки. Также очень важна техника работы с щеткой.

«Нужно чистить зубы не так, как в рекламных роликах зубных паст, а правильно — выметающими движениями, чтобы снимать и устранять отложения налета, а не заталкивать его под десны или в промежутки между зубами», — сказал доктор.

Передние верхние зубы нужно чистить сверху вниз, а нижние — снизу вверх. Не нужно забывать про заднюю сторону. При чистке жевательных зубов нужно использовать выметающие движения.

Важно не двигать щеткой «туда-сюда». Это только способствуют размазыванию налета по зубам. Завершать чистку нужно очищением языка. На нем тоже скапливается налет.

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