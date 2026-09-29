Повышают и поддерживают: врач назвал продукты для улучшения потенции

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Повседневный рацион способен играть определенную роль в поддержании мужского здоровья.

Какие продукты полезны для потенции: ответ уролога

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

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Уролог Ильин: мед, орехи и имбирь хорошо влияют на потенцию

Правильное питание может влиять на общее состояние организма и мужское здоровье. О продуктах, которые могут положительно сказываться на потенции, рассказал aif.ru кандидат наук, врач-уролог Сергей Ильин.

По словам специалиста, продуктов с эффектом «природной виагры» не существует. Однако некоторые продукты-иммуномодуляторы способны поддерживать работу организма, что может отражаться и на либидо.

Врач отметил, что к таким продуктам относятся мед, орехи и имбирь. Последний, по словам эксперта, влияет на иммунный ответ организма, а также может способствовать улучшению общего самочувствия.

Кроме того, Ильин упомянул женьшень и другие традиционные средства, которые используются для поддержания мужского здоровья.

«Мед, орехи — это давно известные природные средства для мужского здоровья. Имбирь — хороший иммуномодулятор. За счет того, что повышается иммунный ответ, повышается, естественно, и либидо, и потенция», — отметил врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осенью у мужчин могут чаще возникать проблемы с потенцией из-за сочетания нескольких факторов, включая нехватку солнечного света, стресс и изменения в работе организма. В холодное время года повышается риск депрессивных состояний, которые могут быть связаны с дефицитом солнечного света и некоторых микроэлементов. Кроме того, эмоциональные нагрузки способны влиять на состояние сосудов, а низкие температуры — провоцировать слабость и снижение общего тонуса.

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