Повышают и поддерживают: врач назвал продукты для улучшения потенции

Уролог Ильин: мед, орехи и имбирь хорошо влияют на потенцию

Правильное питание может влиять на общее состояние организма и мужское здоровье. О продуктах, которые могут положительно сказываться на потенции, рассказал aif.ru кандидат наук, врач-уролог Сергей Ильин.

По словам специалиста, продуктов с эффектом «природной виагры» не существует. Однако некоторые продукты-иммуномодуляторы способны поддерживать работу организма, что может отражаться и на либидо.

Врач отметил, что к таким продуктам относятся мед, орехи и имбирь. Последний, по словам эксперта, влияет на иммунный ответ организма, а также может способствовать улучшению общего самочувствия.

Кроме того, Ильин упомянул женьшень и другие традиционные средства, которые используются для поддержания мужского здоровья.

«Мед, орехи — это давно известные природные средства для мужского здоровья. Имбирь — хороший иммуномодулятор. За счет того, что повышается иммунный ответ, повышается, естественно, и либидо, и потенция», — отметил врач.

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