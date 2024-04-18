Политическое противостояние: грузинский парламент принял в первом чтении закон об иноагентах

Оппозиция устраивает провокации и пытается не дать его утвердить.

Другого своего партнера — Грузию — Евросоюз грозит оставить без поддержки. Все из-за резонансного законопроекта об иноагентах, который парламент страны накануне принял в первом чтении.

Похоже теперь на ближайшие несколько недель страна обречена превратиться в арену жесткого политического противостояния властей и оппозиции. Впрочем, противники законопроекта не против и силовых методов. Из Тбилиси репортаж корреспондента «Известий» Георгия Джабишвили.

Грузинский спецназ гонит протестующих от здания парламента. В ход идут дубинки.

Митингующие попытались прорвать полицейский кордон. Против закона об иноагентах грузинская оппозиция протестует уже третий вечер. На этот раз стражи порядка подготовились давать отпор основательно — подогнали к толпе водометы.

«Мы сейчас находимся на площади Свободы, где вы можете видеть, в кадре стоят автобусы, на которых перемещают обычно сотрудников спецподразделений. Также рядом стоит пожарная машина и водомет. Чуть дальше от автобусов мы заметили несколько десятков спецназовцев Министерства внутренних дел Грузии», — сообщает корреспондент.

Накануне парламент Грузии в первом чтении принял резонансный законопроект об иноагентах, который должен сделать грузинскую политику независимой от влияния извне. По нему некоммерческие организации, которые финансируются из-за границы, будут внесены в особый реестр.

«Проплаченные западными донорами НКО не смогут больше направлять денежную массу на квазиполитические цели. Реакцию оппозиции можно было предвидеть, так как они понимают, что теряют главный рычаг воздействия на общественность», — слова международного секретаря партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

Для оппозиции такая прозрачность финансирования НКО — как красная тряпка. На улицы Тбилиси вывели тысячи людей. Властям выдвинули ультиматум — отозвать законопроект в течение часа.

Протестующие пытались провраться в канцелярию премьер-министра Ираклием Кобахидзе, который заявлял, что законопроект не позволит, чтобы в Грузии стало хуже, чем на Украине. Митингуют с флагами Грузии и ожидаемо — Евросоюза.

Прозападный президент Саломе Зурабишвили грозится наложить вето на законопроект об иногентах, заручившись поддержкой ЕС и США — в Госдепартаменте уже назвали грузинский законопроект пророссийским и заявили, что он собьет Грузию с европейского пути.

Впрочем, представители парламентского большинства уже заявил, президентское вето — ничего не изменит.

Пока парламентское большинство сопротивляется тому пути, по которому десять лет назад пошла Украина. Оппозиция на улицах применяет уже знакомые приемчики — не случайно в флажками ЕС перемешались и украинские.

Все это действо сдабривают гарью дымовых шашек и демонстративным сожжением флага правящей партии «Грузинская мечта» — по отработанной майданной методичке.