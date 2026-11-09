Просто пошутил: Трамп опроверг назначение главы UFC на пост пресс-секретаря Белого дома

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

Лидер страны все же встретится с руководителем промоушена, но для обсуждения других вопросов.

Дана Уайт станет пресс-секретарем Белого дома — шутка Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Трамп: предложение Уайту стать пресс-секретарем Белого дома оказалось шуткой

Предложение главе UFC Дане Уайту стать пресс-секретарем Белого дома носило шуточный характер. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами.

«Я, конечно, пошутил!» — сказал глава государства.

При этом лидер страны рассказал о намерении обсудить другие вопросы с Уайтом, не связанные с назначением. По его словам, встреча с президентом бойцовской организации должна состояться в понедельник.

Свою идею о назначении Уайта Трамп опубликовал 7 ноября на своей странице в социальной сети Truth Social. Он также посоветовал привлечь к работе в Белом доме известных бойцов промоушена, включая экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и действующего обладателя поясов в разных весовых категориях Ислама Махачева.

Позже президент США разместил созданный нейросетью мультфильм, в котором показал, как мог бы выглядеть Уайт в роли пресс-секретаря Белого дома. Рядом с ним в этот момент стояли Хабиб и Ислам.

На видео журналистов, поддерживающих демократов, уводят из зала именитые российские бойцы, а одного из представителей СМИ Махачев отправляет в Дагестан «на два-три года».

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