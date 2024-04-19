Лето близко: как Самбурская, Решетова и Нюша добились шикарной фигуры

Спортивный психолог на примере звезд подробно объяснила, какие тренировки и формат питания помогут достичь именно тех целей, которые поставил перед собой человек.

Каждую весну женщины начинают с ужасом вспоминать о приближении лета и судорожно искать способы привести свою фигуру в порядок, перед поездкой на море. Фитнес-эксперт Элеонора Алибаева рассказала KP.RU приемы для достижения идеального тела, которые используют знаменитости.

В первую очередь необходимо помнить, что во всем важно терпение и комплексный подход. Не получится просто не есть конфеты и стать фотомоделью, точно также, как не выйдет похудеть, бегая в перерывах между поеданием фаст-фуда.

Спортивный психолог на примере звезд подробно объяснила, какие тренировки и формат питания помогут достичь именно тех целей, которые поставил перед собой человек. Очень важно в самом начале определиться со своими желаниями, ведь при отсутствии виденья своего нового тела, нельзя подобрать правильный алгоритм действий, соответственно получиться может, что угодно, или не получиться ничего совсем.

Оксана Самойлова

Женщина является обладательницей идеального типа фигуры — песочные часы. Несмотря на первоначально хорошую генетику, она вкладывает в себя много сил. Если вы не обладаете телосложением с ярко выраженной талией, то ее можно сделать с помощью увеличения мышечной массы бедер.

Для этого необходимо сделать упор в питании на белок и клетчатку, есть больше овощей, а также мясо птицы. Более явным изгибам также поспособствует ряд упражнений: скручивания, планка, вакуум и прокачка пресса.

Анна Седакова

Певица может похвастаться роскошными ягодицами. Округлить попу можно с помощью приседаний с утяжелением, отвода ног в положении стоя, ягодичного моста (поднятие таза из положения лежа при прижатой к полу спине) и махов вверх, стоя на четвереньках.

В питании стоит обратить внимание на большое количество белка. В ощутимой процентной доле он содержится в курином мясе и твороге.

Настасья Самбурская

Актриса славится хорошо просушенным телом. Ее рельеф невозможно не заметить. Такого результата можно добиться благодаря питанию, но только при условии наличия хорошего мышечного корсета, иначе сушка окажется бесполезной.

Счастливчикам, которые им обладают, важно придерживаться правила: 50% овощей, 25% белка и 25% углеводов в прием пищи. Тренировки также необходимы. Выбирая упражнения, надо проследить за тем, чтобы напрягались все группы мышц.

Нюша

Женщина уделяет большое внимание рукам. Добиться их подтянутости можно прибегнув к следующим упражнениям: отжимания, сгибание рук с утяжелением, обратные отжимания на трицепс на скамье или кресле, стойка в планке на прямых руках, тяга и жим гантелей.

Все дисциплины необходимо выполнять около 15 раз по 3 подхода. В планке лучше находиться 30 секунд по 4 подхода.

Наталья Ионова

Глюкоза очень стройная. Похудеть без вреда для здоровья поможет расчет КБЖУ и кардио тренировки. Что это за страшные слова? Все просто. Аббревиатура расшифровывается, как: калорийность, белки, жиры и углеводы.

Правильно их рассчитать поможет считаем простая схема. Надо цифру желаемого веса умножить на 1,8 грамма — получится правильное количество углеводов. Долю белков можно узнать, умножив на 1,5 грамма, а жиров — на 0,7 грамма. К кардиотренировкам относятся активные упражнения.

Анастасия Решетова

У модели очень женственная фигура. Фитнес-эксперт посоветовала обратить внимание на ее тренировки ног. Выполняем приседания, выпады с ударом вперед, становую тягу (поднятие штанги или любого отягощения с пола), махи в сторону из положения стоя и вверх, лежа на спине, ягодичный мост с задержкой в положении и скручивания.

Не в зависимости от поставленных целей не стоит сразу прыгать с места в карьер и изнурять себя тренировками. Лучше будет наращивать темп постепенно и не впадать в крайности, чтобы не навредить своему здоровью.

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