Суд вынес приговор в отношении ученого Куратова, обвиняемого в госизмене

Конструктор обвинялся в передаче секретных данных одной из стран НАТО.

Бывший генеральный директор и главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александр Куранов признан виновным в государственной измене. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Дело рассматривалось в Санкт-Петербургском городском суде в закрытом режиме из-за секретности озвучиваемых на заседании данных.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Александра Куранова арестовали по делу о госизмене в 2021 году. По версии следствия, он передавал секретные данные, связанные с разработкой гиперзвукового оружия, одной из стран НАТО. Но так как дело находится под грифом «Совершенно секретно», более подробная информация обнародована не была.

Однако из открытых источников известно, что НИПГС занимается разработкой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция «Аякс»). Многие военные эксперты отмечают, что несмотря на заявления американцев об обладании подобными технологиями, на самом деле они о ней только мечтают и об этом некогда в открытую заявляла счетная палата Конгресса США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Верховный суд России отправил на пересмотр дело о госизмене физика Голубкина.