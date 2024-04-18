«Особое дыхание эпохи»: в Молодежном театре сообщили о смерти режиссера Пономарева

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Евгения Романова
Евгения Романова 172 0

Умер режиссер Александр Пономарев в возрасте 64 лет

«Особое дыхание эпохи»: в Молодежном театре сообщили о смерти режиссера Пономарева

Фото: Из открытых источников ramt.ru

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Создатель театра-студии «Чет-нечет» обладал удивительными способностями.

На 65-м году жизни скончался российский актер и режиссер Александр Пономарев. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«Ушел из жизни режиссер Александр Пономарев. Он обладал удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую говорил», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. В театре добавили, что о времени и месте похорон будет известно позже.

Александр Пономарев родился 3 января 1960 года в Астрахани. Он окончил Школу-студию МХАТ, работал в Электротеатре «Станиславский», театре «Эрмитаж», театр-студии «Чет-нечет»

В РАМТ подчеркнули, что Пономарев был мастером литературного театра, способного пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить Островского и Хлебникова. Среди его работ в том числе отмечается «Победа над солнцем», «Золотая маска», «Любовь и смерть Зинаиды Рейх» и «Блохи». Пономарев выпустил свыше 100 спектаклей на радио, в театрах России и за рубежом. Он также создал театр-студию «Чет-нечет» (при «Творческих мастерских»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Ани Лорак сообщила о жуткой трагедии в семье — умер ее отец. Причина смерти пока оглашается.

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