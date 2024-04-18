«Прощай, папа»: Ани Лорак сообщила о трагедии в семье

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 298 0

Не стало отца певицы Ани Лорак

«Прощай, папа»: Ани Лорак сообщила о трагедии в семье

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Кто поможет певице пережить обрушившееся на нее горе?

Певица Ани Лорак сообщила о жуткой трагедии в семье — ушел из жизни отец знаменитой вокалистки. Причины смерти звезда пока не оглашала. О случившемся она сообщила через свои аккаунты в соцсетях, оставив там душераздирающее послание.

«Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце», — пишет Ани Лорак.

Верная аудитория артистки тут же поддержала ее, оставив множество комментариев со словами поддержки.

«Соболезную, моя девочка! Держись!»; «Боже, какое горе!»; «Ани, держись, моя хорошая!»; «Без папы плохо. Я тоже по нему скучаю», — пришли на помощь подписчики.

Отец вокалистки ушел из семьи еще до ее рождения, однако он на протяжении всей жизни он навещал дочь, отмечал с ней праздники и привозил подарки. Певица признается, что никакой обиды на отца она никогда не держала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов.

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