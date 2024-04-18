Бастрыкину представят доклад по делу о нападении на съемочную группу «Известий»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Инцидент произошел во время съемок в доме Вероники Ермиловой, которую западные СМИ называют любовницей немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба.

Бастрыкину представят доклад по делу о нападении на съемочную группу «Известий»

Фото: Пресс-служба СК РФ

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В Следственном комитете (СК) России заявили, что ход расследования уголовного дела о нападении на съемочную группу «Известий» поставлен на контроль в центральном аппарате.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Андрею Стрижову представить доклад по уголовному делу», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в четверг, 18 апреля. Съемочная команда, получив редакционное задание, приехала в дом, где проживает предполагаемая любовница немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба — Вероника Ермилова. Охрана дома беспрепятственно пропустила группу, однако из квартиры женщины вышел мужчина и начал агрессивно себя вести, сломав оборудование одного из корреспондентов.

Позднее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Бизнесмен Хауб считался погибшим уже как несколько лет. Он пропал в апреле 2018 года, тогда ему было 58 лет. Последний раз его видели на горнолыжном курорте в Альпах. Предпринимателя искали неделю, после поиски завершили, посчитав, что он погиб.

Однако расследование немецкого телеканала RTL и журнала Stern выяснило, что Хауб жив и здоров. По их данным, он находится в Москве с любовницей Вероникой. Также отмечалось, что за несколько дней до исчезновения он связывался с ней по телефону.

При этом сама Ермилова в беседе с 5-tv.ru опровергла расследования изданий. По ее словам, их связывали рабочие отношения, и «никто к ней не сбегал».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подозреваемый в убийстве москвича на парковке объявлен в федеральный розыск.

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