Найдены два летчика упавшего в Ставрополье самолета

Найдены двое пилотов с самолета, который упал в Ставрополье в Красногвардейском округе. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что они живы.

Обоих летчиков в данный момент везут в больницу. К месту происшествия вызваны все экстренные службы. Подробная информация уточняется.