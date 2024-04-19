«Не будет проблемы»: Машков о развитии актерского образования в регионах

Народный артист России рассказал, почему все молодые кадры стремятся в крупные города.

России необходимо развивать актерское образование в регионах. С таким заявлением выступил художественный руководитель московского театра Олега Табакова Владимир Машков на форуме Союза театральных деятелей (СТД). Эксклюзивный комментарий народный артист России дал автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Лана Шевченко.

Многие молодые кадры творческой профессии стремятся получать высшее образование и служить в театрах в крупных городах — в Москве и Санкт-Петербурге. Поступать в учебные заведения в регионы или же оставаться там работать желают, к сожалению, немногие.

Народный артист РФ отметил, что подобная тенденция связана с количеством благоприятных возможностей для «молодого организма». Москва насчитывает около 80 столичных и 14 федеральных театров, а также множество киностудий, подчеркнул Владимир Львович.

«Большой спектр деятельности для молодого человека, тем более если говорить о развитии кинематографа и телевидения. Сейчас снимается огромное количество фильмов. Поэтому, конечно, поехав в регион, они понимают, что у них такой возможности нет», — поделился мнением актер.

Именно поэтому в региональных театральных институтах и училищах, которые обязаны стать площадкой «интегрированного» обучения, юные артисты должны получать «прекрасное образование», считает знаменитость.

Машков также подчеркнул, что учебные заведения должны располагаться при театрах, чтобы молодые люди выходили на родную сцену с первого или второго года обучения. В таком случае, уверен наш собеседник, начинающие актеры точно захотят остаться на сцене с «родными» педагогами и мастерами.

«И тогда не будет такой проблемы, когда люди уезжают, потом не хотят туда вернуться или возвращаются те, кто не нашел здесь места себе», — заметил Владимир Львович.

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