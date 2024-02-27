На государственном уровне: в России отметят 150-летие Союза театральных деятелей

Эфирная новость 29 0

Путин подписал указ о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актер Сергей Угрюмов обратил внимание на богатую россыпь различных театров в нашей стране.

Полуторавековой юбилей Союза театральных деятелей отметят на государственном уровне. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия организации. Это будет в 2026-м, но план проведения торжественных мероприятий начнут разрабатывать в ближайшее время. Специально для этого создадут оргкомитет, который возглавит первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

«Если окинуть взором, то не у всех даже больших государств есть такая россыпь драматических, оперных, музыкальных театров, театров юного зрителя, кукольных театров, а мы этим обладаем», — отметил заслуженный артист РФ Сергей Угрюмов.

Союз театральных деятелей был основан в 1876 году. Сейчас его возглавляет народный артист России, худрук Театра Олега Табакова — Владимир Машков. Он сменил недавно на этом посту Александра Калягина, руководившего организацией почти 30 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла церемония вручения премии Общества «Знание».

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Действуйте слаженно и оперативно: четыре экспресс-совета помогут побороть приступ эпилепсии
18:46
Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов
18:44
Три мощные вспышки на Солнце породили магнитную бурю на Земле
18:42
Короля Норвегии Харальда V госпитализировали в Малайзии с инфекцией
18:31
Метр за метром: как российские саперы разминируют освобожденную Авдеевку
18:17
Ответ однозначный: экономисты назвали валюту, в которую стоит сейчас вкладываться

Сейчас читают

Вход в «кротовую нору»: Машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить
Опять за старое: младшая дочь Шукшиной подала на сестру в суд из-за наследства отца
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок