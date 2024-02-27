На государственном уровне: в России отметят 150-летие Союза театральных деятелей

Актер Сергей Угрюмов обратил внимание на богатую россыпь различных театров в нашей стране.

Полуторавековой юбилей Союза театральных деятелей отметят на государственном уровне. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия организации. Это будет в 2026-м, но план проведения торжественных мероприятий начнут разрабатывать в ближайшее время. Специально для этого создадут оргкомитет, который возглавит первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

«Если окинуть взором, то не у всех даже больших государств есть такая россыпь драматических, оперных, музыкальных театров, театров юного зрителя, кукольных театров, а мы этим обладаем», — отметил заслуженный артист РФ Сергей Угрюмов.

Союз театральных деятелей был основан в 1876 году. Сейчас его возглавляет народный артист России, худрук Театра Олега Табакова — Владимир Машков. Он сменил недавно на этом посту Александра Калягина, руководившего организацией почти 30 лет.

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