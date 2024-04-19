«Уделять огромное внимание»: Путин назвал ключевой приоритет России

Что именно имел в виду президент?

Ключевой приоритет России заключается в повышении продолжительности жизни. Об этом в своей приветственной речи на коллегии Минздрава напомнил президент Владимир Путин, которую зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики, поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе, с применением самых современных высокотехнологичных методов», — говорится в приветствии российского лидера.

Путин отметил, что программа оказания бесплатной медицинской помощи постоянно расширяется, распространяясь на малые населенные пункты. Также он подчеркнул, что для повышения качества медицины важно готовить квалифицированные кадры и совершенствовать деятельность профильных учебных заведений.

Расширенное заседание коллегии Минздрава РФ проходит 19 апреля в рамках выставки-форума «Россия», где обсуждаются итоги работы ведомства за прошлый год и грядущие планы и задачи нынешнего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минздрав России зарегистрировал препарат для борьбы с устойчивостью к антибиотикам.