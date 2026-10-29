Дополнительные нормы регулирования квестов предложили ввести в России

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 32 0

Начать проверки подобных компаний по уже существующим требованиям местным органам управления предложили уже сейчас.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Необходимо усилить контроль безопасности квест-площадок. Об этом 5-tv.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Огромное количество молодежи, которая через интернет эту специфику осваивает, которая идет, что называется, в офлайн на эти квесты, которая идет за своими компьютерными играми, и это нельзя отменить, это нельзя запретить, но это надо жестко регулировать, а с тем, чтобы все было качественно и безопасно», — отметил зампред.

Кирьянов уточнил, что многие в этой сфере работают нелегально или не всегда понятно, какие именно услуги оказывает организация. Да и с соблюдением норм пожарной безопасности в подобных заведениях до сих пор проблемы.

Он предлагает ввести классификацию крестов по категориям и понять, требуется ли им специальные лицензии или достаточно будет более мягких механизмов контроля.

Кирьянов также добавил, что для этого необходимо собрать позиции различных ведомств и с учетом уже существующих норм разработать соответствующие законодательные решения. На это требуется время. Поэтому до того, как изменения будут введены, органы местного самоуправления могут начать проверки соблюдения требований, которые уже сейчас обязаны соблюдать подобные организации.

Но и уже существующего законодательства достаточно, по словам Кирьянова, для расследования происшествий на квест-площадках. Правда, не всегда инциденты вообще попадают в поле зрения правоохранительных органов. Зачастую компания может попытаться договориться с пострадавшими о денежной компенсации или предложить возможность бесплатного посещения квестов.

К тому же, на некоторых площадках перед прохождением испытаний посетителей просят подписать договор, в котором указано, что они осознают все риски. Зампред уточнил, что такие документы не имеют решающего значения в уголовном деле, если речь идет о нарушениях закона. В отдельных обстоятельствах действиям организаторов даже могут дать дополнительную правовую оценку, в том числе на предмет мошенничества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Общественной палате РФ предложили приостановить работу экстремальных квестов до появления законодательного регулирования отрасли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:34
Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2027–2029 годы
16:28
Дочери убитого экс-мэра Самары стало плохо в суде
16:06
Придется говорить с несимпатичными людьми: Ушаков о диалоге России и ЕС
16:00
«Мир квестов» подвергал смертельной опасности россиян: что известно
15:57
Холодная война: Пентагон не исключает кибератаку на морозильники на базах США
15:47
Кому принадлежат хиты «Миража»: суд проверит законность решения об авторских правах

Сейчас читают

Рэпера Мишу Маваши похоронили в Воронеже
Продажа понарошку? Диброва заподозрили в нежелании расставаться с домом
«Белые розы» с шипами: мать создателя «Ласкового мая» проиграла суд
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео