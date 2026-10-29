Дополнительные нормы регулирования квестов предложили ввести в России

Необходимо усилить контроль безопасности квест-площадок. Об этом 5-tv.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Огромное количество молодежи, которая через интернет эту специфику осваивает, которая идет, что называется, в офлайн на эти квесты, которая идет за своими компьютерными играми, и это нельзя отменить, это нельзя запретить, но это надо жестко регулировать, а с тем, чтобы все было качественно и безопасно», — отметил зампред.

Кирьянов уточнил, что многие в этой сфере работают нелегально или не всегда понятно, какие именно услуги оказывает организация. Да и с соблюдением норм пожарной безопасности в подобных заведениях до сих пор проблемы.

Он предлагает ввести классификацию крестов по категориям и понять, требуется ли им специальные лицензии или достаточно будет более мягких механизмов контроля.

Кирьянов также добавил, что для этого необходимо собрать позиции различных ведомств и с учетом уже существующих норм разработать соответствующие законодательные решения. На это требуется время. Поэтому до того, как изменения будут введены, органы местного самоуправления могут начать проверки соблюдения требований, которые уже сейчас обязаны соблюдать подобные организации.

Но и уже существующего законодательства достаточно, по словам Кирьянова, для расследования происшествий на квест-площадках. Правда, не всегда инциденты вообще попадают в поле зрения правоохранительных органов. Зачастую компания может попытаться договориться с пострадавшими о денежной компенсации или предложить возможность бесплатного посещения квестов.

К тому же, на некоторых площадках перед прохождением испытаний посетителей просят подписать договор, в котором указано, что они осознают все риски. Зампред уточнил, что такие документы не имеют решающего значения в уголовном деле, если речь идет о нарушениях закона. В отдельных обстоятельствах действиям организаторов даже могут дать дополнительную правовую оценку, в том числе на предмет мошенничества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Общественной палате РФ предложили приостановить работу экстремальных квестов до появления законодательного регулирования отрасли.

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