В WADA заявили, что Россия не внесла взнос за прошлый год

Россия не внесла взнос за 2023 год в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Пока мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет 1 267 023 долларов», — заявил представитель WADA.

При этом в организации утверждают, что Россия согласовала сумму взноса.

Зимой этого года министр спорта России Олег Матыцин заявлял, что РФ достигла соглашения с WADA о выплате взноса за 2023-й.

«Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год, договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является. За этот год будет выплачена сумма в объеме, который мы согласовали», — говорил министр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сколько россиян выступят на Олимпийских играх в Париже.