«Способствуют развитию»: страны G7 намерены вводить санкции за сотрудничество с Россией

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Страны G7 намерены вводить санкции против стран, сотрудничающих с Россией

«Способствуют развитию»: страны G7 намерены вводить санкции за сотрудничество с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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В «Большой семерке» недовольны тем, что некоторые государства выстраивают контакты с российской стороной.

Страны G7 заявили о планах вводить дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц стран, которые поддерживают сотрудничество с Россией. Об этом говорится в официальном заявлении по итогам встречи глав МИД «Большой семерки» на итальянском острове Капри.

«Мы введем дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или военно-промышленному развитию», — говорится в заявлении.

Кроме того, западные страны призывают финансовые институты отказаться от поддержки военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Санкционное давление стран Запада на Москву усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Российские власти регулярно обращают внимание на то, что экономика страны успешно выдерживает ограничительные меры, в то время как их авторы сами оказываются в состоянии кризиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство торговли США решило расширить санкционный список и ввести экспортные ограничения в отношении 11 компаний из России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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