Усилия оказались напрасны: в МВФ признали устойчивость российской экономики перед санкциями

Международные эксперты оценили развитие сферы за последние два года.

Экономика России доказала свою устойчивость в условиях масштабных санкций Запада и превзошла ожидания. Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ).

Специалисты обратили внимание на объемы экспорта нефти за последние два года, которые, несмотря на существенные ограничения, продолжают сохраняться. Кроме того, Россия продолжает получать доходы с топлива. И это при том, что был введен потолок цен на нефть.

«За последние два года в условиях масштабных санкций, введенных рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость», — говорится в отчете МВФ.

Санкционное давление стран Запада на Москву усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Российские власти регулярно обращают внимание на то, что экономика страны успешно выдерживает ограничительные меры, в то время как их авторы сами оказываются в состоянии кризиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что страны G7 намерены вводить санкции за сотрудничество с Россией.