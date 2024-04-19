На юго-востоке Москвы реконструируют стадион «Локомотив»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

В 2015 году стадион пришлось законсервировать.

На юго-востоке Москвы реконструируют стадион «Локомотив»

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

Стадион «Локомотив» на юго-востоке Москвы будет реконструирован, сообщил мэр города Сергей Собянин.

В 2015 году стадион пришлось законсервировать.

«Жители Люблина неоднократно обращались с просьбой привести свой „домашний“ стадион в порядок. Но только в прошлом году удалось уладить все формальности и передать его в собственность города. И вот теперь мы, наконец-то, можем подарить ему вторую жизнь — превратить в современный спортивно-досуговый комплекс», — написал Собянин в своем личном блоге.

В этом году там появится большая игровая арена площадью более 7 тыс. кв. м с искусственным покрытием и подогревом. Рядом с основным полем разместятся два малых тренировочных поля площадью свыше 500 кв. м каждое. Также на стадионе соорудят «воздушную» трибуну на 800 человек с навесом. Вокруг полей проложат беговую дорожку с амортизирующим покрытием.

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