Принцип взаимности: Захарова пригрозила Западу ответом на случай ареста активов РФ

В адрес лиц, которые попытается воспользоваться российскими резервами, будут введены жесткие контрсанкции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заморозка и попытки конфискации российских активов будут рассматриваться, как неприкрытое и циничное воровство, а также элемент гибридной войны против России.

В качестве ответных действий России на враждебное поведение Запада, иностранные активы и имущество, находящиеся в юрисдикции РФ, также могут быть конфискованы и использованы.

«Располагаем значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия. Не собираемся раскрывать их характер, однако арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран широк», — указала дипломат. Ее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, «церемониться» с теми, кто попытается распоряжаться российскими резервами, не станут. Любых лиц, рискнувших на это пойти, будут ждать жесткие контрсанкции с далеко идущими последствиями для перспектив международной деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МВФ признали устойчивость российской экономики перед санкциями.