Суд арестовал второго фигуранта по делу о подрыве авто экс-сотрудника СБУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

По версии следствия, именно он доставил в Россию компоненты для взрывного устройства.

Суд арестовал второго фигуранта по делу о подрыве авто экс-сотрудника СБУ

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения для второго фигуранта по делу о подрыве авто экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Он проведет в СИЗО до 12 июня, сообщили в пресс-службе инстанции.

По версии следствия, обвиняемый Иван Паскарь доставил в Россию компоненты для взрывного устройства, при помощи которого был осуществлен подрыв. Незаконный груз замаскировали в инструментах для маникюра и средствах по уходу за волосами. В схеме также принимала участие жительница Польши, которая оформляла посылку, а сами компоненты задержанный курьер, предварительно, получил в Литве и доставил в РФ на машине. Ему предъявили обвинение о незаконной перевозке взрывчатых веществ. Свою вину он не признал.

Автомобиль бывшего сотрудника СБУ взорвался на севере Москвы в пятницу, 12 апреля. По предварительным данным, взрывное устройство сдетонировало, когда Прозоров сел за руль машины и попробовал завести двигатель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сам Прозоров чудом остался жив, у мужчины ранения руки и ноги. Он заверил, что продолжит и дальше разоблачать преступления киевского режима. По его мнению, за покушением стоит украинское правительство.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании подозреваемого в убийстве известного юмориста в Сочи Амирана Геворкяна.

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