«Ангел-хранитель»: мать ребенка-инвалида рассказала, как военкор Еремин спас их от обстрелов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25

Жительница ДНР Свирщевская: погибший военкор Еремин спас меня и сына от обстрела

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В 2022 году корреспондент «Известий», рискуя собственной жизнью, вывез скрывавшихся в монастыре от ударов ВСУ мирных жителей в безопасное место.

Погибший в зоне спецоперации при подготовке репортажа корреспондент «Известий» Семен Еремин невероятно любил людей — он был открыт и небезразличен к судьбам других. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала жительница Донецкой народной республики (ДНР) Юлия Свирщевская. Именно ее вместе с сыном-инвалидом журналист однажды вытащил из-под обстрелов националистов.

Свирщевская вспомнила, что знакомство с Ереминым произошло в апреле 2022 года. Тогда она вместе с ребенком, у которого диагностирован аутизм, укрывалась уже два месяца от обстрелов со стороны ВСУ в монастыре в селе Никольское — у них не было ни лекарств, ни еды, мальчик уже плохо себя чувствовал.

Еремин приехал туда снимать репортаж об обстрелах монастыря с прячущимися там людьми.

«Когда он нас уже забрал из Никольского, беседовал с сыном, задавал вопросы, ждал ответов, утешал. Дорога обстреливалась, но он нас забрал. Рискнул. Привез в Донецк к моей маме, вынес сумки, давал мне напутствие. Я не видела больше такой любви к детям, вообще к людям. Он так нас поддержал. Как ангел-хранитель, приехал Семен, мы за него всегда переживали, смотрели его репортажи», — рассказала Свирщевская.

О гибели Семена Еремина стало известно ранее в пятницу, 19 апреля. Журналист погиб в зоне спецоперации при подготовке репортажа в результате атаки вражеского FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким Семена Еремина запомнили коллеги.

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