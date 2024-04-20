«Мы против убийств журналистов»: ООН о гибели военкора Еремина в зоне спецоперации

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

ООН о гибели Еремина: все случаи убийства журналистов должны быть расследованы

«Мы против убийств журналистов»: ООН о гибели военкора Еремина в зоне спецоперации

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Семен Еремин погиб на 43-м году жизни в зоне спецоперации в результате атаки украинского FVP-дрона.

В ООН выступили против убийств всех журналистов. Кроме того, все подобные случаи должны быть расследованы, сказал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак агентству РИА Новости. Так он прокомментировал гибель корреспондента «Известий» Семена Еремина в зоне спецоперации.

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«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они должны быть полностью расследованы», — сказал Хак.

Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при подготовке репортажа в результате атаки вражеского FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Журналист работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.

Он был настоящим патриотом своей страны. Журналист не раз организовывал сборы гуманитарной помощи для российских военнослужащих на передовой «Все для Победы!» Кроме того, Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким Семена Еремина запомнили коллеги.

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