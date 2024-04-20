«Исполнял долг на благо Отечества»: СК РФ выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Еремина

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

СК намерен установить всех причастных к гибели военкора Еремина

«Исполнял долг на благо Отечества»: СК РФ выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Еремина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Корреспондент «Известий» погиб в зоне СВО 19 апреля.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший в результате атаки украинских боевиков в Запорожской области, рисковал жизнью, чтобы зафиксировать последствия преступлений киевских националистов против мирных граждан. Об этом говорится в сообщении Следственного Комитета России.

«Семен Еремин не раз рисковал жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходил на помощь тем, кто оказался в беде. Погибший военный корреспондент — настоящий герой, мужественно и отважно исполнявший свой долг на благо Отечества», — подчеркивают в российском ведомстве.

В СК РФ напомнили, что именно Семен Еремин является автором акции #101 в память о погибших детях Донбасса.

Следователи намерены установить всех причастных к убийству Еремина, чтобы наказать виновных по всей строгости закона.

СК РФ выразил самые искренние соболезнования родным и близким военкора.

Семен Еремин

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Корреспондент работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

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