«Плохо с 1989-го»: Овсиенко честно ответила на вопрос об алкоголизме

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 37 0

Экс-солистка «Миража» Овсиенко опровергла слухи об алкоголизме

«Плохо с 1989-го»: Овсиенко честно ответила на вопрос об алкоголизме

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

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Накануне артистку обвинили в чрезмерном употреблении спиртных напитков.

Бывшая солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко опровергла слухи об алкогольной зависимости. На обвинения поклонников знаменитость ответила в эфире телепрограммы на федеральном канале.

В Сети появились кадры, сделанные во время выступления певицы в Краснодаре. Аудитория знаменитости обратила внимание на плохой внешний вид Овсиенко, обвинив в ее в чрезмерном употреблении спиртных напитков.

Однако артистка заверила общественность, что не употребляет алкоголь. Она страдает от проблем со здоровьем.

«Со спиной у меня плохо с 1989 года. По-моему, об этом не раз говорили после аварии», — поделилась Татьяна.

Она также отметила, что ей необходимо «беречь себя» и чаще ходить в тренажерный зал, но порой ведению здорового образа жизни мешает лень и нежелание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Семенова избавилась от алкогольной зависимости

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