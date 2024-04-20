Зеленский запретил боевикам ВСУ играть в онлайн-казино

Боевикам ВСУ запретили играть в онлайн-казино. Соответствующий указ, одновременно ограничивающий работу азартных интернет-сервисов, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В документе, размещенном на сайте главы киевского режима, говорится о необходимости блокировки нелегальных сайтов, запрете на регистрацию нескольких учетных записей от одного лица и введении обязательного лимита.

Также главкому ВСУ Александру Сырскому предписано ввести запрет на доступ украинских боевиков к онлайн-казино и другим игровым заведениям.

Наличие зависимости боевиков ВСУ от азартных игр прежде озвучил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом. Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние», — писал украинский политик в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему ВСУ решили «улучшить» поставляемые Маском терминалы Starlink.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга