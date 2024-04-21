Ключ к молодости мозга: что ученым удалось узнать о свойствах клубники

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Nutrients: регулярное употребление клубники улучшает память

Ключ к молодости мозга: что ученым удалось узнать о свойствах клубники

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Все дело в особых антиоксидантах.

Если съедать в день около восьми ягод клубники, можно заметить, как улучшится память и повысится интеллект. К такому выводы пришли ученые из Академического центра здоровья Университета Цинциннати.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients. В исследовании приняли участие 30 человек от 50 до 65 лет.

У них был лишний вес и некоторые когнитивные нарушения. Их всех разделили на две группы.

Первой ежедневно давали порошок из восьми измельченных сублимированных ягод клубники, второй — порошок-плацебо с похожим вкусом и запахом. Оказалось, что у людей из первой группы улучшилась память и другие мыслительные навыки, а также у них уменьшились симптомы депрессии.

Это показало, что антиоксиданты антоцианы, которых много в клубнике, способны бороться с окислительными и воспалительными процессами в организме, тем самым предупреждают деменцию и психические расстройства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно выбрать клубнику.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:32
«Полоса безопасности». Что известно о новой группировке войск «Север» в зоне СВО
6:13
Его дело будет продолжено. Память о Семене Еремине останется в сердцах коллег
5:54
Ключ к молодости мозга: что ученым удалось узнать о свойствах клубники
5:35
Сын умершей пять лет назад актрисы Цывиной оказался в бедственном положении
5:22
На Украине сообщили о серии взрывов в Харькове
5:16
Скелет с «фарфоровым» желчным пузырем нашли на кладбище психбольницы в США

Сейчас читают

Артиллеристы ударили по позициям ВСУ снарядами с надписью «за Семена Еремина»
Актер Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок