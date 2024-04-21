Жертвы амбиций Запада: чем Украина заплатит за новый пакет помощи от США

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Евгения Романова
Евгения Романова 232 0

Косачев: Зеленский заплатит за пакет помощи США тысячами жизней украинцев

Жертвы амбиций Запада: чем Украина заплатит за новый пакет помощи от США

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Глава киевского режима считает этот транш спасением, но так ли это на самом деле?

Незалежная заплатит за новый пакет помощи от США тысячами жизней граждан. Такое заявление в Telegram-канале сделал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Как отметил сенатор, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что одобрение Конгрессом США очередного транша спасет «тысячи и тысячи жизней». Аналогичного мнения он был в 2022 году, когда принимал решение о срыве переговоров с Россией.

«Это поддержка военно-промышленного комплекса США, прежде всего, а еще тысячи и тысячи жизней украинцев, которых Запад продолжает отправлять на заклание своим неуемным геополитическим и геоэкономическим амбициям», — написал Косачев.

В субботу, 21 апреля, палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Решение по документу теперь должен принять сенат Штатов. К слову, когда голосование закончилось, республиканцы и демократы поспорили из-за украинских флагов. Представители Демпартии нарушили протокол своим поведением, но в ответ на замечания они лишь смеялись.

В конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Однако страны Запада вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является «вторжением». Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украине не поможет очередной пакет помощи США.

Тема:
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