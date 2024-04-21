«Опасная ситуация»: как Анита Цой спасалась от потопа на лодке

У главного садовода из мира шоу-бизнеса затопило главную страсть — огород.

У певицы Аниты Цой любовь не только к музыке, но и к сельскому хозяйству. В Подмосковье у певицы находится усадьба, где она выращивает разнообразные продукты и растения на своих обширных грядках. Только вот в этом году чуть не случилась беда: из-за резкого таяния снега ее теплица ушла под воду.

«Снега выпало очень много в этом году, не справлялась техника. От тебя справа два с половиной метра снежные холмы, и слева. То есть нам можно было не возводить заборы между домами, потому что все заборы были завалены снегом, и мы чистили его, как могли самостоятельно», — сообщила звезда в эфире программы федерального телеканала.

Резкое таяние снега привело к тому, что Аните прямо на лодке приходилось объезжать затопленные владения. У всех, чьи дома находились в низинах, затопило все по первые этажи.

«Опасная была ситуация. Но мы с ней, по-моему, справились хорошо. Всем миром», — подчеркнула артистка.

Звездный фермер не унывает, ведь теперь земля наполнена водой, а это значит только одно — прекрасному урожаю быть! У Аниты уже 26 видов посаженых ростков. Главное, по словам Цой, не переборщить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анита Цой едва не рассталась с мужем из-за пустяка.