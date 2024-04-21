«Опасная ситуация»: как Анита Цой спасалась от потопа на лодке

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 229 0

Подмосковную усадьбу с грядками Аниты Цой затопило растаявшим снегом

«Опасная ситуация»: как Анита Цой спасалась от потопа на лодке

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

У главного садовода из мира шоу-бизнеса затопило главную страсть — огород.

У певицы Аниты Цой любовь не только к музыке, но и к сельскому хозяйству. В Подмосковье у певицы находится усадьба, где она выращивает разнообразные продукты и растения на своих обширных грядках. Только вот в этом году чуть не случилась беда: из-за резкого таяния снега ее теплица ушла под воду.

«Снега выпало очень много в этом году, не справлялась техника. От тебя справа два с половиной метра снежные холмы, и слева. То есть нам можно было не возводить заборы между домами, потому что все заборы были завалены снегом, и мы чистили его, как могли самостоятельно», — сообщила звезда в эфире программы федерального телеканала.

Резкое таяние снега привело к тому, что Аните прямо на лодке приходилось объезжать затопленные владения. У всех, чьи дома находились в низинах, затопило все по первые этажи.

«Опасная была ситуация. Но мы с ней, по-моему, справились хорошо. Всем миром», — подчеркнула артистка.

Звездный фермер не унывает, ведь теперь земля наполнена водой, а это значит только одно — прекрасному урожаю быть! У Аниты уже 26 видов посаженых ростков. Главное, по словам Цой, не переборщить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анита Цой едва не рассталась с мужем из-за пустяка.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
На Украине сообщили о точечном ударе по порту в Одесской области
20:09
Патриарх Кирилл высказался о запрете на въезд в ЕС
20:00
Может привести к раку: кому опасно пить воду с лимоном
19:45
«Опасная ситуация»: как Анита Цой спасалась от потопа на лодке
19:32
«У меня был страх»: почему жена Алдонина не хотела знакомиться с его дочкой от Началовой
19:19
Почти перестала дышать: Самойлова призналась, что чуть не потеряла одну из дочерей

Сейчас читают

Летевшего на концерт Мадонны россиянина не пустили на рейс из Стамбула в Мексику
Кровавый долг: украинцев предупредили о расплате за каждый цент от Запада
Российские войска освободили село Богдановка в ДНР
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок