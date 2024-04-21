«Опасная ситуация»: как Анита Цой спасалась от потопа на лодке
Подмосковную усадьбу с грядками Аниты Цой затопило растаявшим снегом
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
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У главного садовода из мира шоу-бизнеса затопило главную страсть — огород.
У певицы Аниты Цой любовь не только к музыке, но и к сельскому хозяйству. В Подмосковье у певицы находится усадьба, где она выращивает разнообразные продукты и растения на своих обширных грядках. Только вот в этом году чуть не случилась беда: из-за резкого таяния снега ее теплица ушла под воду.
«Снега выпало очень много в этом году, не справлялась техника. От тебя справа два с половиной метра снежные холмы, и слева. То есть нам можно было не возводить заборы между домами, потому что все заборы были завалены снегом, и мы чистили его, как могли самостоятельно», — сообщила звезда в эфире программы федерального телеканала.
Резкое таяние снега привело к тому, что Аните прямо на лодке приходилось объезжать затопленные владения. У всех, чьи дома находились в низинах, затопило все по первые этажи.
«Опасная была ситуация. Но мы с ней, по-моему, справились хорошо. Всем миром», — подчеркнула артистка.
Звездный фермер не унывает, ведь теперь земля наполнена водой, а это значит только одно — прекрасному урожаю быть! У Аниты уже 26 видов посаженых ростков. Главное, по словам Цой, не переборщить.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анита Цой едва не рассталась с мужем из-за пустяка.
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