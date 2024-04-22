Военную радиостанцию советского производства обнаружили в Подмосковье

РИА Новости: в Пушкино обнаружили военную радиостанцию советского производства
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
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На место оперативно прибыли правоохранители.
Мужчина во время прогулки с собакой обнаружил в подмосковном городе Пушкино военную радиостанцию советского образца. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
На место оперативно прибыли правоохранители, в том числе команда кинологов: собака не обнаружила взрывчатку, а находившийся рядом чемодан был пуст. Радиостанцию изъяли для исследований.
Ранее 5-tv.ru писал, что силовики задержали в Луганской народной республике местного жителя, который выполнял шпионские действия по заданию Украины. По данным УФСБ, против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
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