«Долго пыталась вернуть»: Кондратюк поставил Трусову перед фактом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Фигурист Марк Кодратюк бросил Александру Трусову

«Долго пыталась вернуть»: Кондратюк поставил Трусову перед фактом

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Фигуристка тяжело переживала разрыв, скрывая свою боль от поклонников.

Известная российская фигуристка Александра Трусова призналась — она рассталась с коллегой Марком Кондратюком. Точнее он ее бросил, несмотря на то, что спортсменка до последнего пыталась сохранить отношения.

«Он так решил. Меня просто поставил перед фактом, мол, все, не готов больше… Это его выбор. Я очень долго пыталась вернуть все… Поэтому особо нигде ничего не говорила, не писала, старалась избегать эту информацию. Все переживала внутри», — заявила Трусова в шоу «Прокат Show» на Okko.

Узнав об этом, поклонники очень удивились. Ведь даже и не заподозрили, что в жизни Трусовой была черная полоса. Как оказалось, она тщательно скрывала свои эмоции.

«У каждого человека есть много проблем. Есть определенные ситуации, из-за которых человек может переживать. И я считаю, транслировать людям свои проблемы — неправильно, потому что все хотят видеть позитив», — объяснила она.

Но переживала знаменитость недолго. Уже в январе этого года ее не раз заставали за объятиями и поцелуями с фигуристом Макаром Игнатовым. Но сама Трусова делать громких заявлений не спешит. Возможно, из-за того, что уже раз обожглась. По ее признанию, ей стало сложнее доверять людям и открываться.

«От меня вряд ли можно дождаться грустных историй или кружочков, где я плачу. Хотя меня часто обманывали. И теперь мне в принципе сложно доверять людям. Речь не только о Марке, были вокруг меня определенные люди. Они только говорили, но ничего не делали», — добавила она.

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