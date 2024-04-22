Три корги и мантия: за сколько возвели первую статую Елизаветы II после смерти

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 40 0

В Великобритании возведен первый памятник Елизавете II после ее кончины

Три корги и мантия: за сколько возвели первую статую Елизаветы II после смерти

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Торжественное открытие монумента прошло в памятный день рождения английской правительницы.

Статуя почившей королевы Великобритании Елизаветы II установлена перед городской библиотекой Окема в самом небольшом графстве страны Это первый памятник правительницы, возведенный после ее смерти, пишет издание The Тelegraph.

Покойному монарху 21 апреля могло исполниться 98 лет. Бронзовая статуя высотой более двух метров заказана лордом-лейтенантом графства Ратленд Сарой Фернес в сентябре 2022 года. Примечательно, что создана она на частные пожертвования — потребовалось 154 тысячи долларов (около 14 миллионов рублей — Прим. ред.).

Скульпторы изобразили юную правительницу в парадной мантии, ее сопровождают три корги — это была любимая порода Елизаветы. Члены «Лиги вельш-корги» были рады почтить память королевы. Так, торжественную церемонию сопровождал радостный лай не менее 50 верных питомцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ситуация с Кейт Миддлтон продолжает ухудшаться.

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Три корги и мантия: за сколько возвели первую статую Елизаветы II после смерти

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