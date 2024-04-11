Костин рассказал о росте отказов в платежах от дружественных банков

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Глава ВТБ Костин: резко выросло число отказов в платежах от дружественных банков

Костин рассказал о росте отказов в платежах от дружественных банков

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Как только товар идет в Россию или из нее, сразу загорается «стоп».

Число отказов в платежах от банков дружественных России государств резко увеличилось с конца прошлого года после ужесточения режима вторичных санкций. Об этом на съезде Ассоциации банков России заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Ситуация развивается динамично и, к сожалению, не очень радует. Срез на сегодня — более 40 российских банков находятся в санкциях SDN, это 90% банковского капитала. Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать», — отметил он.

По словам Костина, растут сроки платежей и комиссии, а также объем запрашиваемой документации. Особенно это коснулось критически важных групп товаров — электроники, компьютеров, высокоточных станков и оборудования.

При этом еще год назад для проведения трансграничных платежей банкам нужно было просто исключить из цепочки расчетных маршрутов кредитные организации под SDN-санкциями и не использовать SWIFT.

Теперь же, по словам главы ВТБ, как только товар идет в Россию или из нее, сразу загорается «стоп» независимо от лояльности конкретного банка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киргизии перестали работать российские карты «Мир» из-за санкций США против НСПК.

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