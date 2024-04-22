Не вредит здоровью: Григорий Дрозд порекомендовал спортсменам употреблять добавки

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 15 0

Григорий Дрозд: добавки и витамины продлевают карьеру спортсменам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Спортивный комментатор отметил, что надо ориентироваться на список запрещенных веществ.

Чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу, спортивный комментатор Григорий Дрозд порекомендовал спортсменам употреблять полезные витамины и добавки, в частности, коллаген. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на всероссийском съезде фитнес-индустрии.

«Спортсмены всегда употребляют витамины, все различные вспомогательные вещи, которые ведут к достижению результата, спортивного результата», — сообщил Григорий Дрозд.

Также он добавил, что это не вредит здоровью. Спортсменам употреблять добавки профессиональный боксер настоятельно рекомендует, так как они поддерживают здоровье, продлевая спортивную часть жизни.

Спортивный комментатор отметил, что, главное, нужно ориентироваться на список запрещенных веществ, чтобы не наткнуться на допинг. Добавки и витамины нужно принимать в рекомендуемом количестве.

«Разница очень простая. Во всех федерациях есть антидопинговая лаборатория, агенты, у которых есть список запрещенных веществ. Если ты в этом списке нашел название какого-то препарата, то это значит его принимать нельзя, он в списке запрещенных веществ», — подчеркнул спортсмен.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент WADA разболтал Вовану и Лексусу, для чего был нужен допинговый скандал с Валиевой.

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