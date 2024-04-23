Григорий Дрозд рекомендует заниматься единоборством для собственной защиты

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 14 0

Григорий Дрозд: занятия единоборством делают человека ментально сильным

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Независимо от пола и возраста человек должен заниматься спортом.

Чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу, спортивный комментатор Григорий Дрозд заявил, что заниматься боевыми искусствами нужно не только для здоровья, но и для собственной безопасности и защиты. Об этом он сообщил автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Лане Шевченко на всероссийском съезде фитнес-индустрии.

Спорт мобилизует человека и держит организм в тонусе. В наше время физически подготовленным человеком должен быть не только спортсмен.

«Люди, которые занимаются единоборствами, в них сразу виден стержень, позиция, физическая готовность», — подчеркивает профессиональный боксер.

Григорий рекомендует независимо от возраста и пола всем заниматься спортом, в частности, единоборством. Он отмечает, что быть физически сильным в настоящее время очень актуально, также, как и ментально. Спорт дает правильную и трезвую силу мысли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в «Сириусе» прошли соревнования «Кубок „Небесная грация“».

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