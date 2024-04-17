Автор постов о теракте в «Крокусе» Конашенок* внесен в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов художника Николая Конашенка*, который публиковал оправдывающие посты о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в период с 22 по 25 марта Конашенок опубликовал в соцсетях посты, оправдывающие теракт, совершенный в «Крокусе». На провокационные публикации обратили внимание пользователи микроблогов. Его задержали в аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию. Художник вскоре записал видеообращение, в котором извинился перед всеми, «кому нанес психологическую травму».

Глава «Новой Голландии» Роксана Шатуновская после публикаций мужа покинула свой пост. В организации пояснили, что автор постов о теракте в «Крокусе» не работал у них. Вскоре, 27 марта, суд арестовал Конашенка.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Все 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мосгорсуд признал законным арест Алишера Касимова*, фигуранта дела о теракте в «Крокусе». По версии следствия, обвиняемый сдавал в аренду квартиру в Путилково предполагаемым террористам.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России