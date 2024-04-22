Не удержался: сотрудник «Домодедово» украл у пассажирки кольцо за 700 тысяч

Теперь оператору тележек грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудник Домодедово украл у пассажирки кольцо стоимостью 700 тысяч рублей. В полицию обратилась москвичка, которая недавно вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов — там она купила украшение. Но когда забрала свой багаж, кольца в чемоданах не оказалось.

Путешественница обратилась в бюро находок, но и там его не нашли. Тогда она написала заявления в полицию. После изучения записей с камер наблюдения выяснилось, что выпавшую коробку с кольцом подобрал оператор тележек. Задержанный признался в краже. Ему грозит до двух лет тюрьмы.