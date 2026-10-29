Воры вскрыли сейф и разгромили унитаз в квартире в Москве

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 47 0

Хозяин обнаружил пропажу драгоценностей и неприятный сюрприз в ванной комнате.

Воры вскрыли сейф и разгромили унитаз в Москве

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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В Москве неизвестные обокрали квартиру 47-летнего мужчины. Злоумышленники проникли в жилье, устроили беспорядок и вскрыли сейф, из которого забрали ювелирные изделия и серебряный слиток массой 500 граммов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Вернувшись домой ночью, хозяин обнаружил следы проникновения. Однако на этом последствия визита незваных гостей не закончились: в санузле мужчина нашел системный блок от своего компьютера и сломанный унитаз.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая заключенная обокрала собственную сестру. 39-летняя Екатерина приехала в населенный пункт, где проживала ее 37-летняя родственница Анна, чтобы отметиться у участкового, и младшая сестра разрешила старшей остаться у себя на ночь.

Проснувшись утром, хозяйка недосчиталась имущества: по предварительным данным, Екатерина вынесла из жилплощади родственницы вещи и деньги, а сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка

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